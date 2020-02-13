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Факты / Мир / Россия

Только папа и мама: Путин выступил за традиционные семейные ценности в Конституции

Президент России Владимир Путин поддержал внесение в Конституцию РФ пункта о традиционных семейных ценностях.

Об этом глава России заявил во время встречи с комиссией по подготовке изменений в Конституцию РФ.

– Что касается родителя номер один и родителя номер два. Я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителя один – будут папа и мама, – сказал Путин.

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Так президент России в очередной раз подтвердил политику государства в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Пока неизвестно, как указанное положение Конституции РФ повлияет на таких людей.

К слову, 18 января в центре Москвы возле здания Администрации президента РФ провели несколько пикетов против изменений в Конституцию России, которые предлагает Владимир Путин.

Видео: РИА Новости

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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