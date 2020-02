В Китае определили основной способ заражения коронавирусом

Чаще всего инфицирование коронавируса происходит воздушно-капельным путем.

Об этом заявила на пресс-конференции Государственного комитета здравоохранения КНР.

Так они ответили на недавнюю публикацию китайского медуниверситета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности (кал, моча) больных могут содержать в себе инфекцию коронавируса.

“As the pipeline that transfers feces is connected to the air pipe, it is very likely for the virus in the feces to be transmitted through the air fan into the toilet,” said Prof Yuen Kwok-yung of @hkumed. #COVID19 #coronavirus #hongkonghttps://t.co/RYpRlJUpQG

— HKU Medicine (@hkumed) February 12, 2020