PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

В Китае определили основной способ заражения коронавирусом

Чаще всего инфицирование коронавируса происходит воздушно-капельным путем.

Об этом заявила на пресс-конференции Государственного комитета здравоохранения КНР.

Так они ответили на недавнюю публикацию китайского медуниверситета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности (кал, моча) больных могут содержать в себе инфекцию коронавируса.

Читайте: Ученые назвали срок жизни коронавирусов на вещах

В университете Гуанчжоу написали, что общественные вентиляции в больницах или даже жилых домах несут опасность для неинфицированных людей.

– Распространение коронавируса через желудочно-кишечный тракт, тем больше фекально-оральным способом, нужно исследовать и изучить более подробно, – заявили в комитете здравоохранения КНР.

Ранее Факты ICTV сообщали о том, что в Китае решили изменить диагностику коронавируса. Через сутки после нововведения число больных за сутки увеличилось на 15 тыс.

Источник: Beijing News

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка