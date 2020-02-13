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Факты / Мир

Ученые назвали срок жизни коронавирусов на вещах

Если коронавирус Covid-19 подобен членам своего семейства, то при низкой температуре и высокой влажности воздуха он может жить на вещах и поверхностях более недели.

В общем, это семейство вирусов живет от четырех до пяти дней на таких материалах, как алюминий, дерево, бумага, пластик и стекло. Но исследователи установили, что вирусы, которые поражают человека, при комнатной температуре могут храниться на зараженных поверхностях до девяти дней.

Некоторые из ветеринарных коронавирусов, которые инфицируют только животных, могут храниться более 28 дней.

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Ученые отмечают, что их выводы могут распространяться на Covid-19, но в исследовании они не использовали данные по нему, поскольку их пока мало.

Но, чтобы уменьшить распространение коронавирусов, они советуют больницам тщательно дезинфицировать поверхности различными растворами, сделанными из гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.

Напомним, ранее ученые назвали еще один способ передачи коронавируса.

Источник: Science Alert

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