Вакцина против коронавируса: ВОЗ назвала сроки тестирования на людях

В разработке Всемирной организации здравоохранения сейчас находятся четыре вакцины против коронавируса, две из них будут пригодными для тестирования на людях через три-четыре месяца.

– В разработке уже четыре возможных вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца, – сказала главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан на глобальном форуме для выработки мер по борьбе с вирусом COVID-19.

Она добавила, что эксперты в рамках глобального форума ВОЗ обсудили возможные временные рамки для определения очередности вакцин для тестирования.

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– Вакцина будет в доступе через 12-18 месяцев, – заявила специалист.

Напомним, что 30 января была объявлена чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Это связано с распространением коронавируса.