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Факты / Мир

Убытки Китая от коронавируса ощутят и другие страны – МВФ

После низкого падения экономической активности из-за вспышки коронавируса придет быстрое восстановление. Поэтому мировая экономика не слишком пострадает.

Такое мнение высказала глава МВФ Кристалина Георгиева. Но она отметила, что некоторые особенности могут усложнить ситуацию.

– Китайская экономика сегодня играет более значимую роль, она более интегрирована в экономику Азии и всего мира, а это значит, что любые потрясения, скорее всего, будут ощущаться и в других странах, – сообщила глава МВФ.

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Кристалина Георгиева добавила, что в начале двухтысячных мировая экономика была на подъеме, а сегодня эксперты прогнозируют скромный рост в 3,3%. Учитывая такие условия, мир должен внимательно отслеживать ситуацию и постараться, чтобы сценарий в форме V, который предусматривает быстрое восстановление, оправдался.

По словам главы МВФ, в ближайшее время появится дополнительная информация по показателям производства в Китае, которая позволит скорректировать оценки.

Ранее Факты ICTV писали о том, как коронавирус повлияет на Украину.

Источник: Новости ООН

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