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Джонсон обновил состав правительства Великобритании

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сменил состав своего кабинета, назначив ряд новых министров.

Новыми членами правительства стали:

  • Энн-Мари Тревелиан – министр по вопросам международного развития;
  • Алок Шарма – министр по делам бизнеса;
  • Оливер Дауден – министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта;
  • Брэндон Льюис – министр по делам Северной Ирландии;
  • Джордж Юстис – министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

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Свои посты сохранили такие министры:

  • иностранных дел – Доминик Рааб;
  • внутренних дел – Прити Пател;
  • юстиции – Роберт Бакленд;
  • обороны – Бен Уоллес;
  • здравоохранения и социальных дел – Мэтт Хэнкок;
  • образования – Гэвин Уильямсон;
  • транспорта – Грант Шеппс;
  • внешней торговли – Элизабет Трасс;
  • министр по делам Уэльса – Саймон Гарт;
  • министр по особым поручениям – Майкл Гоув;
  • министр по вопросам труда и пенсий – Териз Коффи.

Напомним, Великобритания окончательно вышла из ЕС 1 февраля.

Источник: Правительство Великобритании

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