Джонсон обновил состав правительства Великобритании

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сменил состав своего кабинета, назначив ряд новых министров.
Новыми членами правительства стали:
- Энн-Мари Тревелиан – министр по вопросам международного развития;
- Алок Шарма – министр по делам бизнеса;
- Оливер Дауден – министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта;
- Брэндон Льюис – министр по делам Северной Ирландии;
- Джордж Юстис – министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.
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Свои посты сохранили такие министры:
- иностранных дел – Доминик Рааб;
- внутренних дел – Прити Пател;
- юстиции – Роберт Бакленд;
- обороны – Бен Уоллес;
- здравоохранения и социальных дел – Мэтт Хэнкок;
- образования – Гэвин Уильямсон;
- транспорта – Грант Шеппс;
- внешней торговли – Элизабет Трасс;
- министр по делам Уэльса – Саймон Гарт;
- министр по особым поручениям – Майкл Гоув;
- министр по вопросам труда и пенсий – Териз Коффи.
Напомним, Великобритания окончательно вышла из ЕС 1 февраля.
Источник: Правительство Великобритании