Февраль, 14 в 0:25

Джонсон обновил состав правительства Великобритании

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сменил состав своего кабинета, назначив ряд новых министров. Новыми членами правительства стали: Энн-Мари Тревелиан – министр по вопросам международного развития;

Алок Шарма – министр по делам бизнеса;

Оливер Дауден – министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта;

Брэндон Льюис – министр по делам Северной Ирландии;

Джордж Юстис – министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития. Читайте: Brexit: почему Великобритания вышла из ЕС и что это будет означать для Украины Свои посты сохранили такие министры: иностранных дел – Доминик Рааб;

внутренних дел – Прити Пател;

юстиции – Роберт Бакленд;

обороны – Бен Уоллес;

здравоохранения и социальных дел – Мэтт Хэнкок;

образования – Гэвин Уильямсон;

транспорта – Грант Шеппс;

внешней торговли – Элизабет Трасс;

министр по делам Уэльса – Саймон Гарт;

министр по особым поручениям – Майкл Гоув;

министр по вопросам труда и пенсий – Териз Коффи. Напомним, Великобритания окончательно вышла из ЕС 1 февраля. Источник: Правительство Великобритании

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