Коронавирус на Diamond Princess: первым пассажирам разрешили покинуть лайнер

В Японии с лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сошли первые 11 пассажиров. Их анализы показали отрицательные результаты на коронавирус.

Однако японские власти не уточнили, сможет ли в пятницу еще кто-либо сойти с лайнера на берег.

На лайнере Diamond Princess, где находятся более 3,7 тыс. человек, подтверждены 218 случаев заражения коронавирусом. По данным СМИ, заразившихся перевозят с судна в более безопасное место, так же как и тех пассажиров, у кого есть другие проблемы со здоровьем.

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля. Пассажиров обязали находиться в каютах.

Ранее Факты ICTV писали, что новым эффективным способом лечения коронавируса является переливание плазмы крови для больных от доноров, которые начали выздоравливать от этой болезни.