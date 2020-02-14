Китайские врачи нашли новый способ борьбы с коронавирусом

Новым эффективным способом лечения коронавируса является переливание плазмы крови для больных от доноров, которые начали выздоравливать от этой болезни.

К такому выводу пришли медики больницы Цзиньиньтань в городе Ухань.

Врач объяснил такой способ лечения тем, что в крови пациентов, которые выздоравливают, есть большое количество антител и они помогают в борьбе с заболеванием.

Известно, что этот метод помог спасти уже более 10 больных, находившихся в критическом состоянии.

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К слову, в разработке Всемирной организации здравоохранения сейчас находятся четыре вакцины против коронавируса, две из них будут пригодными для тестирования на людях через три-четыре месяца.

Напомним, ранее стало известно, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.

Источник: Sina