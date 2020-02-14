В Китае более 1,7 тыс. врачей заразились коронавирусом

В Китае медсестра из больницы Ухани Нин Чжу на протяжении нескольких недель находилась на домашнем карантине из-за подозрения на коронавирус, которое показало сканирование грудной клетки.

Девушке сказали, что необходимо дождаться результатов анализов нуклеиновой кислоты, который покажет, больна она, или нет, но они так и не пришел.

– Сейчас это действительно проблема, с нашей больницы уже более 100 человек находятся на домашнем карантине, – сказала медсестра.

По ее словам, случай коронавируса подтвердили еще у 30 сотрудников медучреждения.

– У меня на самом деле нет симптомов, есть лишь небольшая проблема с моей компьютерной томографией, кажется, есть небольшая инфекция, – добавила девушка.

По оценкам Чжу, из 500 медицинских работников в больнице более 130, возможно, были поражены вирусом.

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Всего в Китае коронавирусом заразились более 1,7 тыс. медиков.

Ранее Факты ICTV писали, что китайские врачи нашли способ борьбы с коронавирусом.