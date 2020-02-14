Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время им заболели уже более 64 тыс. человек, а 1 383 человека умерли от заражения коронавирусом.

7886 тыс. инфицированных смогли вылечиться.

Коронавирусу дали официальное название – Covid-2019, и он продолжает распространяться по миру.

Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань, однако его зафиксировали и за пределами страны.

Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и прилегающие страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индия.

Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Швеции, Италии, России, Финляндии, Великобритании и ОАЭ.

Из-за заболевания новым типом коронавируса карантин ввели на круизном лайнере Diamon Princess. По состоянию на сегодня там зафиксировали 218 случаев заражения. Среди заболевших двое украинцев.

Читайте: Коронавирус может заразить две трети населения планеты – ВОЗ

Напомним, ранее стало известно, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.