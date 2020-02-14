Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время им заболели уже более 64 тыс. человек, а 1 383 человека умерли от заражения коронавирусом.
7886 тыс. инфицированных смогли вылечиться.
Коронавирусу дали официальное название – Covid-2019, и он продолжает распространяться по миру.
Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань, однако его зафиксировали и за пределами страны.
Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и прилегающие страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индия.
Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Швеции, Италии, России, Финляндии, Великобритании и ОАЭ.
Из-за заболевания новым типом коронавируса карантин ввели на круизном лайнере Diamon Princess. По состоянию на сегодня там зафиксировали 218 случаев заражения. Среди заболевших двое украинцев.
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Напомним, ранее стало известно, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.