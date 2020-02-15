Из-за коронавируса: Китай поместил банкноты на карантин

Народный банк Китая выпустил на рынок около 600 млрд юаней новыми банкнотами. Банк пошел на этот шаг в связи с распространением коронавируса.

Использованные купюры отправят на дезинфекцию, а затем поместят на карантин на срок от 7 до 14 дней.

Об этом рассказал заместитель председателя китайского Народного банка Фань Ифэй.

– Банки используют ультрафиолетовое излучение или высокие температуры для дезинфекции банкнот в юанях, затем они упакуют наличные и будут хранить их в течение 7-14 дней – в зависимости от серьезности вспышки в конкретном регионе.

Читайте: Как распространяется коронавирус nCoV по миру – карта и хронология

Ифэй добавил, что в город Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса, были направлены 4 млрд юаней в новых банкнотах.

– Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить безопасность и здоровье населения при использовании денежных средств, – сказал представитель банка.

Но, по его словам, непонятно, какое широкое влияние окажет работа по дезинфекции центрального банка, поскольку в последние годы все больше китайцев предпочитают оплату через смартфон.

Ранее мы писали о том, что в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса.