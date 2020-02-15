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Факты / Мир

Вспышка коронавируса: Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов

В Китае могут казнить за умышленное сокрытие симптомов нового коронавируса или искажения информации о состоянии больного.

Об этом говорится в заявлении китайского суда.

– Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему или пожизненному тюремному заключению или к смертной казни, – говорится в заявлении.

Китайские власти также запретили больным с температурой или кашлем путешествовать по стране на автобусах, поездах и самолетах.

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– Всех китайцев, которые будут возвращаться домой после праздников из эпицентра вспышки коронавируса, заставлять оставаться дома или под наблюдением врачей 14 дней.

Те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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