В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первый летальный случай от заражения коронавирусом Covid-2019 в Европе произошел 15 февраля.
Во Франции умерла китайская туристка, которая была инфицирована новым смертельным коронавирусом. Это первый подобный летальный случай за пределами Азии.
Жертвой стала 80-летняя женщина из китайской провинции Хубэй.
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Туристка прибыла во Францию 16 января и находилась в карантине в больнице с 25 января.
Ранее стало известно, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.
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