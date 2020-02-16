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Факты / Мир

Количество смертей от коронавируса начало уменьшаться

Количество смертей от коронавируса снижается третий день подряд, а 12 дней подряд снижается количество заражений за пределами провинции Хубэй.

Об этом сообщают в Госкомитете здравоохранения КНР.

По состоянию на 16 февраля, за сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом Covid-19 погибли 142 человека.

Общее количество зараженных в Китае составляет 68 500 человек, от последствий заражения погибло 1 665 человек. За последние сутки выявлено 2 009 новых случаев заражения.

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В Госкомитете здравоохранения КНР также сообщили, что у пассажиров круизного лайнера Вестердам, который ранее отказались принять пять стран, был обнаружен один случай заражения коронавирусом. Его нашли у 83-летней американки, которая была направлена ​​в госпиталь в Куала-Лумпур.

Ранее Факты ICTV писали, что китайские врачи нашли новый способ борьбы с коронавирусом.

Источник: Deutsche Welle

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