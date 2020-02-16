РФ не сможет достроить Северный поток-2 из-за отсутствия технологий – министр энергетики США

Россия не сможет достроить Северный поток-2, поскольку у нее нет необходимых технологий.

Такое мнение высказал министр энергетики США Дэн Бруетт.

На утверждение РФ о том, что Газпром столкнется с небольшой задержкой в ​​связи с санкциями США, министр ответил, что это будет очень большая задержка.

Кроме того, он отметил, если Россия что-нибудь придумает для достройки газопровода, то США рассмотрят дополнительные меры.

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Министр также прокомментировал вариант, если РФ удастся найти новые технологии для достройки Северного потока-2:

– Если они разработают технологии, то увидим, что они будут делать. Но я не думаю, что это будет так же легко, как сказать: смотрите, мы уже почти справились, мы практически завершили, – сказал Бруетт.

Ранее Кремль назвал санкции США против российских оборонных предприятий “всплеском русофобии”.