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Факты / Мир / Россия

В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в церкви – есть раненые

В Москве (Россия) мужчина с ножом напал на прихожан в храме Святителя Николая. Он ранил двух мужчин, которые стояли возле алтаря.

Нападавшего задержали. В преступлении подозревают 26-летнего жителя Липецкой области.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

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По словам настоятеля храма, нападавший в очках, резиновых перчатках, капюшоне и наушниках забег в центральный алтарь. А когда протоиерей и его помощник решили узнать, что случилось, мужчина выхватил нож и ранил двух служителей храма.

Сейчас устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что в России мужчина застрелил двух людей и покончил с собой.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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