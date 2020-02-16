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У пассажирки лайнера Westerdam обнаружили коронавирус

У пассажирки лайнера Westerdam, которому на днях в швартовке отказали пять стран, обнаружили коронавирус.

Тест на вирус показал положительный результат у 83-летней женщины. Она была вынуждена сдать анализы, когда у нее и ее мужа заметили симптомы заражения сразу после приземления в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Мужчина избежал заражения, а его жена – нет.

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Остальные пассажиры лайнера Westerdam, который сейчас находится в Камбодже, не смогут попасть в Малайзию из-за тесного контакта с зараженной пациенткой, заявил вице-премьер-министр Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил.

Как известно, в Госкомитете здравоохранения КНР сообщили, что количество смертей от коронавируса снижается третий день подряд.

Источник: Freemalaysiatoday

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