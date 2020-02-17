10 тыс. обнаженных мужчин в храме: в Японии прошел фестиваль голых

Традиционно событие проводят в третью субботу февраля в храме Сайдай-Джи, недалеко от японского города Окаяма.
Участвовать разрешено только мужчинам возрастом от 23 до 43 лет.
Фестиваль не зря называют голым: участники одеваются только в фундоси (японская повязка на бедра) и таби (белые носки).
Церемония начинается с саке. После угощением алкоголем, мужчины около двух часов бегают вокруг Сайдай-Джи, купаются в прохладной воде, а после очищения начинают бороться между собой за место в храме.
Вечером к фестивалю присоединяются местные жрецы, которые бросают толпе амулеты.
Японцы верят, что, подобрав амулет, год для мужчины будет счастливым и успешным.
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В сети многие успели выразить свое возмущение по поводу фестиваля. Это связано с тем, что организаторы проигнорировали фактор коронавируса.
Talk about total #contrast. These #headlines and images show #ataleoftwocountries #nakedfestival in #japan and #coronavírus in #china. #timecapsule pic.twitter.com/HvJA2KpRZq
— Omar Leyva (@omarleyva) February 16, 2020
– Китай: из-за коронавируса заразились 1700 медиков, 6 из них умерли.
Япония: голый фестиваль в Японии собирает тысячи.
Единственной мерой безопасности на фестивале было антисептическое мыло возле входа в храм.
Brave or reckless amid COVID-19 outbreak?
Naked festival in Japan https://t.co/YlaNWzRGs0
— sunny (@sunny7331) February 16, 2020
Храбрость или глупость в пик вспышки COVID-19?
Голый фестиваль в Японии.
Недавно Факты ICTV писали о том, что Китай близок к победе над коронавирусом. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван Йи.
Фото: Super Matsuri