Традиционно событие проводят в третью субботу февраля в храме Сайдай-Джи, недалеко от японского города Окаяма.

Участвовать разрешено только мужчинам возрастом от 23 до 43 лет.

Фестиваль не зря называют голым: участники одеваются только в фундоси (японская повязка на бедра) и таби (белые носки).







10 тыс. обнаженных мужчин в храме: в Японии прошел фестиваль голых / 2 фотографии

Церемония начинается с саке. После угощением алкоголем, мужчины около двух часов бегают вокруг Сайдай-Джи, купаются в прохладной воде, а после очищения начинают бороться между собой за место в храме.

Вечером к фестивалю присоединяются местные жрецы, которые бросают толпе амулеты.

Японцы верят, что, подобрав амулет, год для мужчины будет счастливым и успешным.

Читайте: Загадочная пневмония добралась до Японии – подтвержден первый случай заболевания

В сети многие успели выразить свое возмущение по поводу фестиваля. Это связано с тем, что организаторы проигнорировали фактор коронавируса.

– Китай: из-за коронавируса заразились 1700 медиков, 6 из них умерли. Япония: голый фестиваль в Японии собирает тысячи.

Единственной мерой безопасности на фестивале было антисептическое мыло возле входа в храм.

Brave or reckless amid COVID-19 outbreak? Naked festival in Japan https://t.co/YlaNWzRGs0 — sunny (@sunny7331) February 16, 2020

Храбрость или глупость в пик вспышки COVID-19? Голый фестиваль в Японии.

Недавно Факты ICTV писали о том, что Китай близок к победе над коронавирусом. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван Йи.

Фото: Super Matsuri