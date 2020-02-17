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10 тыс. обнаженных мужчин в храме: в Японии прошел фестиваль голых

Традиционно событие проводят в третью субботу февраля в храме Сайдай-Джи, недалеко от японского города Окаяма.

Участвовать разрешено только мужчинам возрастом от 23 до 43 лет.

Фестиваль не зря называют голым: участники одеваются только в фундоси (японская повязка на бедра) и таби (белые носки).

10 тыс. обнаженных мужчин в храме: в Японии прошел фестиваль голых / 2 фотографии

Церемония начинается с саке. После угощением алкоголем, мужчины около двух часов бегают вокруг Сайдай-Джи, купаются в прохладной воде, а после очищения начинают бороться между собой за место в храме.

Вечером к фестивалю присоединяются местные жрецы, которые бросают толпе амулеты.

Японцы верят, что, подобрав амулет, год для мужчины будет счастливым и успешным.

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В сети многие успели выразить свое возмущение по поводу фестиваля. Это связано с тем, что организаторы проигнорировали фактор коронавируса.

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Единственной мерой безопасности на фестивале было антисептическое мыло возле входа в храм.

Храбрость или глупость в пик вспышки COVID-19?

Голый фестиваль в Японии.

Недавно Факты ICTV писали о том, что Китай близок к победе над коронавирусом. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван Йи.

Фото: Super Matsuri

Источник: CNN

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