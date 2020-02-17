19 больных коронавирусом с Diamond Princess находятся в тяжелом состоянии

19 человек, зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии, находятся в тяжелом состоянии. Некоторые из них проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Еще 99 человек дали положительный результат на новый коронавирус. Из них – 85 пассажиров и 14 членов экипажа.

Общее количество больных на круизном лайнере увеличилось до 454.

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Напомним, 3 февраля 2020 круизный лайнер Diamond Princess задержали на 24 часа для проверки членов экипажа и пассажиров на предмет заражения коронавирусом.

Впоследствии из-за подозрения распространения вируса судно остановили на карантин в японском порту Йокогама.