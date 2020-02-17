Из-за коронавируса: в Гонконге вооруженные мужчины украли 600 рулонов туалентого бумаги

Вооруженные грабители в Гонконге похитили сотни рулонов туалетной бумаги на сумму около 1 695 гонконгских долларов ($218).

По словам полицейских, мужчины с ножом ограбили курьера у супермаркета в районе Монг Кок.

Грабители угрожали работнику службы доставки, который выгружал рулоны туалетной бумаги у супермаркета Wellcome.

– Сотруднику службы доставки угрожали трое мужчин с ножом, которые украли туалетную бумагу на сумму более 1 000 гонконгских долларов, – сказал представитель полиции.

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Сейчас в Гонконге есть дефицит бытовых товаров, в частности туалетной бумаге. Люди массово скупают товары во время вспышки коронавируса.

Ранее в провинции Хубэй из-за коронавируса запретили выходить из дома и пользоваться авто.