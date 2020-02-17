Пассажирам изолированного лайнера Princess Cruises передали 2 тыс. IPhone

На борт круизного лайнера Diamond Princess, где была обнаружена вспышку коронавируса у 355 человек, было передано 2 тыс. IPhone.

Модель iPhone 6s для пассажиров лайнера в таком количестве закупили японские чиновники.

Смартфоны оснащены приложениями, позволяющими заказывать лекарства, консультации и последние новости от медиков.

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Рейс Diamond Princess должен был завершиться еще 10 дней назад, однако из-за вспышки коронавируса лайнеру запретили приближаться к берегу.

На лайнере находится около 3700 человек из 50 стран. Коронавирус диагностировали примерно 355 пассажирам.

Ранее Факты ICTV писали, что на круизном лайнере Diamond Princess началась частичная эвакуация. Обязательным условием для этого есть отрицательный тест на коронавирус.

Источник: Business Insider

Фото: Cult of Mac