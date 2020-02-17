Пассажирам изолированного лайнера Princess Cruises передали 2 тыс. IPhone

На борт круизного лайнера Diamond Princess, где была обнаружена вспышку коронавируса у 355 человек, было передано 2 тыс. IPhone.
Модель iPhone 6s для пассажиров лайнера в таком количестве закупили японские чиновники.
Смартфоны оснащены приложениями, позволяющими заказывать лекарства, консультации и последние новости от медиков.
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2/14 12:18 船内放送
・健康状態の相談ができるよう、
ソフトバンクとLINEが厚生省の要請を受け用意したiPhone配布！
・アプリで医薬品、健康相談
・大型台風時も活躍したソフトウェアアプリケーションだが
iPhone配るのは初めての試み#ダイヤモンドプリンセス pic.twitter.com/m0nsNcc6V3
— コロナ vs DIAMOND PRINCESS (@rkmctt298) February 14, 2020
@masujun 海外でも取り上げられてます。https://t.co/RWJPAINhjzhttps://t.co/VRedHd8KZRhttps://t.co/QbvUizf0J8
— MACお宝鑑定団 (@idanbo) February 15, 2020
Рейс Diamond Princess должен был завершиться еще 10 дней назад, однако из-за вспышки коронавируса лайнеру запретили приближаться к берегу.
На лайнере находится около 3700 человек из 50 стран. Коронавирус диагностировали примерно 355 пассажирам.
Ранее Факты ICTV писали, что на круизном лайнере Diamond Princess началась частичная эвакуация. Обязательным условием для этого есть отрицательный тест на коронавирус.
Источник: Business Insider
Фото: Cult of Mac