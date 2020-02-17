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Факты / Мир

Число жертв коронавируса возросло до 1770

В Китае число умерших от коронавируса достигло 1 770 человек. Об этом свидетельствуют данные Госкомитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

По их данным, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигла 70 548 человек.

Из них сейчас болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии – 10 644 человек.

Читайте: Как распространяется коронавирус nCoV по миру – карта и хронология

За последние сутки в Китае умерло 105 человек и выявлено 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

Источник: Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР

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