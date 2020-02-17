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Факты / Мир

Китай близок к победе над коронавирусом – глава МИД страны

В ближайшее время Китай сможет преодолеть эпидемию коронавируса. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

– Мы видим свет в конце туннеля, – отметил он.

Кроме того, министр заверил, что эпидемия коронавируса не подорвет китайскую экономику.

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К слову, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева предположила, что убытки Китая от коронавируса могут ощутить на себе другие страны.

Но она отметила, что мир должен внимательно отслеживать ситуацию и постараться, чтобы сценарий в форме V, предусматривающий быстрое восстановление экономики, оправдался.

Напомним, Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что количество смертей от коронавируса начало уменьшаться.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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