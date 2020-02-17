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Факты / Мир

Почти 700 человек заболели коронавирусом за пределами Китая

По состоянию на 17 февраля, случаи заболевания коронавирусом Covid-19 зафиксировали в 25 странах. Количество зараженных инфекцией за пределами Китая достигла 694 человек.

За пределами Китая, который является центром распространения нового типа коронавируса, также зафиксировали три смерти.

– По мере поступления дополнительных данных из Китая, мы начинаем получать более четкое представление о вспышке, как она развивается и куда ее можно направить, – сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

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Сейчас новым типом коронавируса в Китае заболели около 70,5 тыс. человек. В 1,7 тыс. случаях болезнь привела к летальному исходу.

30 января ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за распространения по миру коронавируса под названием Covid-19.

К слову, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что страна сможет преодолеть вспышку коронавируса в ближайшее время.

Источник: World Health Organization (WHO)

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