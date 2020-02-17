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Факты / Мир

Вспышка коронавируса: экономика, каких стран пострадает из-за Covid-19

Вспышка коронавируса Covid-19 может негативно повлиять на экономику торговых партнеров Китая.

По прогнозам экспертов Bloomberg, из-за вспышки коронавируса в 2020 году рост ВВП Китая может сократиться до 4,5% в годовом исчислении.

Кроме экономики самой республики, негативные последствия коронавируса на себе почувствуют крупнейшие экспортеры в Китай – Австралия, Южная Корея и Бразилия.

– Если это произойдет, период слабого импорта Китая повлияет на его торговых партнеров. Основными странами-экспортерами в Китай, в частности, являются Австралия, Южная Корея и Бразилия, – отмечает издание.

Читайте: Из-за коронавируса: Китай поместил банкноты на карантин

Карта коронавірусу

Ранее в провинции Хубэй из-за коронавируса запретили выходить из дома и пользоваться авто.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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