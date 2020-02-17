В Подмосковье мужчина застрелил супругу, а потом совершил суицид

В Наро-Фоминском районе Московской области муж застрелил супругу и покончил с собой.

– 16 февраля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в комнате общежития в поселке Селятино обнаружены тела супругов с огнестрельными ранениями, – сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Она отметила, что по предварительным данным, между супругами произошёл конфликт на почве бракоразводного процесса.

– В результате мужчина в присутствии сына 2009 года рождения произвел из обреза охотничьего ружья выстрел в голову супруге, после чего совершил суицид. Семья является многодетной, остальные дети в момент преступления находились у родственников, – сказала Врадий.

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По ее словам, на месте происшествия работает следователь, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в России мужчина застрелил двух людей и совершил самоубийство.