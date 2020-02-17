В провинции Хубэй из-за коронавируса запретили выходить из дома и пользоваться авто

В провинции Хубэй (Китай) местным жителям запретили выходить из дома и пользоваться собственным транспортом.

Автомобилями разрешают пользоваться только в случае чрезвычайной ситуации. Транспортные средства, используемые для доставки товаров первой необходимости, освобождаются от запрета.

Один житель домохозяйства может выходить из дома раз в три дня, чтобы купить продукты и товары первой необходимости.

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В провинции остаются закрытыми все предприятия, кроме аптек, гостиниц, магазин и медицинских служб.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за коронавируса Китай поместил банкноты на карантин сроком от 7 до 14 дней. Перед тем использованные купюры отправят на дезинфекцию.