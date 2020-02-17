У эвакуированных с Diamond Princess граждан США обнаружен коронавирус

США эвакуировали 300 своих граждан-пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess, у которых не были обнаружены симптомы заражения коронавирусом, но после того, как они покинули лайнер обнаружили, что 14 человек инфицированы вирусом.

Об этом сообщил Госдепартамент США.

Ранее во время карантина на борту лайнера заразились 44 гражданина США. Общее количество зараженных на борту сегодня составляет 355 человек.

Изначально на борту лайнера находилось 3711 человек, среди которых 2666 – это пассажиры и 1045 – члены экипажа.

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Напомним, 3 февраля 2020 круизный лайнер Diamond Princess задержали на 24 часа, для проверки членов экипажа и пассажиров на предмет заражения коронавируса 2019-nCoV.

Впоследствии из-за подозрения распространения вируса судно остановили на карантин в японском порту Йокогама.

Источник: Госдепартамент США