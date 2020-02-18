Количество больных на Diamond Princess выросло, Великобритания готовит эвакуацию

На круизном лайнере Diamond Princess зафиксировали 88 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших превысило 540 человек.
Великобритания планирует эвакуировать своих граждан из лайнера и уже работает над организацией рейса.
Южная Корея для эвакуации пяти своих граждан направит в Японию самолет ВВС. Всего на Diamond Princess находится 14 жителей республики, но остальные отказалась от эвакуации по разным причинам. По прибытии всех пассажиров поместят на двухнедельный карантин.
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Местные СМИ сообщают, что самолет Канады также следует в Японию для эвакуации своих граждан.
Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу сообщил журналистам, что власти приняли решение отпустить всех оставшихся на судне 19 и 20 февраля.
Напомним, ранее 300 своих граждан из Diamond Princess эвакуировали США. У 44 из них обнаружили коронавирус.
Источник: Kyodo, МИД Великобритании