Кого первым атакует коронавирус – Китай опубликовал большое исследование о Covid-19

Чиновники здравоохранения в Китае опубликовали первые подробности более чем о 44 тыс. случаев Covid-19, в самом большом исследовании с начала вспышки.

Данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) показывают, что более 80% случаев были легкими, при этом больные и пожилые люди подвергаются наибольшему риску.

Исследование также указывает на высокий риск для медицинского персонала. Так, только в Китае уже заболели более 1 700 врачей.

Наиболее пострадавшей провинцией в стране является Хубэй, город Ухань.

Отчет CCDC показывает, что уровень смертности в провинции составляет 2,9% по сравнению с 0,4% в остальной части страны.

Результаты показывают, что общая смертность от вируса Covid-19 составляет 2,3%.

По последним официальным данным Китая, опубликованным во вторник, общее число погибших составило 1 868 с 72 436 случаев.

По данным китайских властей, выздоровело более 12 тыс. человек.

Установлено, что 80,9% инфекций классифицируются как легкие, 13,8% – тяжелые и только 4,7% – критические.

Если посмотреть на соотношение полов, мужчины чаще умирают (2,8%), чем женщины (1,7%).

Исследование также идентифицирует, какие существующие болезни, подвергающие пациентов риску. Это ставит сердечно-сосудистые заболевания на первое место, за которым следуют диабет, хронические респираторные заболевания и гипертония.

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