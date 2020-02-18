Идут тяжелые времена: Пристайко не исключает нападения России на Беларусь

Россию не устраивает независимость Беларуси, поэтому Москва может начать против нее военную агрессию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

– Белоруссию ожидают тяжелые времена. Если они будут стремиться оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные страдания, через которые проходит Украина, – сказал он.

Пристайко добавил, что надеется, что его прогноз станет ошибочным.

Также глава МИД дал совет Минску на случай вторжения России в Беларусь.

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– У вас будет выбор из двух вариантов: при помощи иностранных партнеров быть разумными и спокойными – и проиграть, или сразу начать воевать, – отметил Пристайко.

Напомним, Пристайко назвал вариант, при котором Украина может получить контроль над границей с РФ на Донбассе.

Источник: Respekt