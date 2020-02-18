PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Россия инициировала заседание Совбеза ООН по соблюдению Украиной Минских соглашений

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет заседание по вопросу Украины.

18 февраля в 22.00 по киевскому времени в Нью-Йорке начнется заседание.

Открытый брифинг Совбеза ООН созывают по инициативе России, в связи с пятой годовщиной заключения Минских договоренностей.

Читайте: Накрывают, как в 2015: боевики обстреляли жилой массив в Новотошковском

Затем, по требованию Украины, спецзаседание проведет Генассамблея ООН. Обсудят российскую агрессию и ситуацию на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.

Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения. Сейчас бой завершился.

Источник: ООН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка