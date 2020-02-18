Россия инициировала заседание Совбеза ООН по соблюдению Украиной Минских соглашений

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет заседание по вопросу Украины.

18 февраля в 22.00 по киевскому времени в Нью-Йорке начнется заседание.

Открытый брифинг Совбеза ООН созывают по инициативе России, в связи с пятой годовщиной заключения Минских договоренностей.

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Затем, по требованию Украины, спецзаседание проведет Генассамблея ООН. Обсудят российскую агрессию и ситуацию на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.

Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения. Сейчас бой завершился.

Источник: ООН