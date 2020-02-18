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Факты / Мир

В мире, исключая материковый Китай, коронавирусом заразились 1 тыс. человек – СМИ

За сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, погибли 93 человека. Зафиксированы 1 807 тыс. новых случаев заражения.

Всего с декабря 2019 года в провинции в результате распространения коронавируса заболели 59 989 тыс. человек (в Ухане – 42 752 тыс.), скончались 1 789 тыс. человек (в Ухане – 1 381 тыс.).

Из медучреждений в Хубэе после выздоровления выписаны 7 862 тыс. человек.

По данным СМИ, в мире, исключая материковый Китай, насчитывалось 995 человек, заразившихся коронавирусом с декабря 2019 года.

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Больше всего больных выявлено на территории Японии – 619 случаев, из них 454 случаев зафиксированы на лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в Йокогаме.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин в ближайшее сможет преодолеть эпидемию коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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