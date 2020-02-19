Число жертв коронавируса превысило 2 тыс. человек, почти 15 тыс. выздоровели

Коронавирусом Covid-19 по состоянию на утро 19 февраля заразились 75 199 человек, из которых 74 186 – в Китае.

Также, по данным на карте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), общее количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом возросло до 2011 человек.

В то же время, выздоровели уже 14 532 человека.

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Кстати, ночью 19 февраля из Киева вылетел самолет в китайский город Ухань, откуда он заберет украинцев и граждан еще 10 стран.

Напомним, для размещения эвакуированных из Китая украинцев сейчас рассматривают 12 объектов. Идет их анализ для того, чтобы у Украины было несколько вариантов о месте для карантина.

Указанные объекты должны быть комфортными для пребывания людей и безопасными.

Источник: gisanddata.maps.arcgis.com