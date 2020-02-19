Коронавирус на Diamond Princess: с лайнера сошли 500 пассажиров

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess частично сняли карантин, после двухнедельного карантина, который начался из-за распространения коронавируса на судне.

После 14 дней карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров – весь процесс высадки людей завершится к пятнице, 21 февраля.

Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты, в противном случае люди будут оставаться на судне.

Читайте: Чем кормят и как отслеживают коронавирус: американец о карантине на Diamond Princess

С начала распространения вируса на борту лайнера находилось 3711 человек, среди которых 2666 – это пассажиры и 1045 – члены экипажа. В частности, на борту находятся 23 гражданина Украины, которые работают членами экипажа судна.

К слову, глава МИД Вадим Пристайко в эфире Свободы слова на ICTV сообщил, что один украинец, у которого обнаружили коронавирус на борту Diamond Princess, чувствует себя нормально, а второго могут скоро выписать из больницы.

Источник: NHK