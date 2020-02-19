В Китае от коронавируса умер 55-летний режиссер Чанг Кай и все члены его семьи.
Семейство проживало в городе Ухань. Первым в январе заболел отец режиссера. Однако все больницы города были переполнены и его не смогли вылечить. От мужчины вирус передался остальным членам семьи.
Через несколько дней умерла мать Кая. 14 февраля умер сам режиссер и спустя несколько часов – его сестра.
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К слову, китайские ученые выяснили, что от коронавируса чаще умирают пожилые люди.
Ранее Факты ICTV писали, что для эвакуации украинских граждан из Уханя вылетел самолет авиакомпании SkyUp.
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