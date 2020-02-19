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Факты / Мир

С разницей в несколько часов: от коронавируса в Китае умер известный режиссер и его семья

В Китае от коронавируса умер 55-летний режиссер Чанг Кай и все члены его семьи.

Семейство проживало в городе Ухань. Первым в январе заболел отец режиссера. Однако все больницы города были переполнены и его не смогли вылечить. От мужчины вирус передался остальным членам семьи.

Через несколько дней умерла мать Кая. 14 февраля умер сам режиссер и спустя несколько часов – его сестра.

Читайте: Коронавирус в Китае: умер главврач больницы в Ухане

К слову, китайские ученые выяснили, что от коронавируса чаще умирают пожилые люди.

Ранее Факты ICTV писали, что для эвакуации украинских граждан из Уханя вылетел самолет авиакомпании SkyUp.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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