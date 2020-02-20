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Факты / Мир

В Китае 7-месячную девочку вылечили от коронавируса за девять дней

В Китае из больницы выписали 7-месячную девочку, которая лечилась от коронавируса.

Ребенок лечился в 1-й клинике при Наньчанском университете.

Сейчас от коронавируса вылечились уже 16 353 человек.

Читайте: Как распространяется коронавирус nCoV по миру – карта и хронология

В результате заражения вирусом погибли 2 128 человек. Большинство погибших жили в провинции Хубэй.

Ранее Факты ICTV писали, что двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess умерли от нового типа коронавируса.

Источник: Синьхуа

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