В Китае резко снизились новые случаи заболевания коронавирусом

В Китае за последние сутки подтвердили 394 новых случая заражения коронавирусом Covid-19, что в четыре раза меньше, чем днем ранее.

Таким образом, количество вылечившихся от коронавируса превысило количество новых зафиксированных случаев заболевания.

19 февраля из больниц Китая выписались 1 779 пациентов, которые перебороли инфекцию. Общее число выздоровевших людей на данный момент составляет более 16 тыс. человек.

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По состоянию на сегодня общее количество больных новым типом коронавируса составляет более 74,5 тыс. человек.

Количество новых зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом Covid-19 уменьшается третий день подряд. Отметку ниже 2 тыс. новых случаев впервые с 31 января зарегистрировали в понедельник, 17 февраля.

Пневмония, вызванная заболеванием, привела к 2 118 летальным исходам.

Ранее стало известно, что двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess умерли от нового типа коронавируса.

Источник: Синьхуа