В Словакии активизировались адепты “русского мира”

Влияние Кремля на православную среду усиливается. Возросла идеологическая составляющая, которая через адептов “русского мира” проникает в религиозные учебные заведения в Восточной Европе.

Об этом пишет Газета.юа со ссылкой на чешское издание.

В качестве примера, называет Прешовский университет в Словакии, который является третьим по количеству факультетов и единственным высшим учебным заведением богословского образования в стране, где часть учебы происходит в семинарии.

Университет имеет греко-католический и православный богословские факультеты, учеба на которых имеет спрос среди граждан соседних стран. В состав университета входят также Пастырский центр и Православная духовная семинария.

– Именно Православная семинария используется Москвой для идеологической обработки семинаристов в интересах РПЦ и “русского мира”, – сообщает чешское издание.

Ректором семинарии и профессором факультета Православного богословия является Милан Герка. Он же – протоиерей Православной Церкви Чешских земель и Словакии, доктор богословия, секретарь Священного Синода Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

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Милан Герка и преподаватели факультета, по информации Gojda, “проводят агитационную работу в студенческой среде по распространению идей “русского мира”, навязывания мысли о “закарпатской нации”, опровержения факта существования Украины как самостоятельного государства в историческом и современном контексте, отрицания существования государственного языка, автокефальной церкви”.

Отмечается также, что ректор Герка – выпускник церковной семинарии РПЦ в Ленинграде еще времен бывшего СССР. Он активный сторонник политики президента РФ Владимира Путина, проповедует в Православной семинарии идею возобновления статуса России как “старшего брата” для всех славянских народов, негативно высказывается о поддержке Константинополем создания на территории Украины автокефальной православной церкви Украины.

Студентам же, которые вступают в дискуссии и выражают несогласие с такой позицией, угрожают исключением из университета и отлучением от Церкви.

Изданием упоминаются и другие пророссийские проповедники семинарии.

– Например, иеромонах Агафангел также продвигает идеи “русского мира”, участвует в организации в Украине крестных ходов Московского патриархата, периодически ездит в Москву. Священник Марек Цицу, вице-президент братства православной молодежи Словакии, которое функционирует в рамках Православной церкви Чешских земель и Словакии, проводит богослужение в одном из приходов Московского патриархата в Закарпатской области также отличается пророссийскими взглядами, – указывается в сообщении Gojda.

Руководители Православной Церкви Чешских земель и Словакии в ближайшее время собираются посетить Иорданию для участия в “совещании представителей поместных церквей”, где Москва хочет осудить решение Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины и поставить под сомнения первенство Константинопольского Патриархата.

К слову, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что РПЦ придется признать автокефалию ПЦУ.