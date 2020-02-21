“Братские народы” и возможность договориться – интервью Путина об Украине

Появилось интервью президента РФ Владимира Путина, в котором он рассказал об отношениях с Украиной.

Он надеется на то, что удастся договориться с Украиной по многим вопросам. Однако глава РФ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы изменил риторику после встречи в нормандском формате.

Путин в который раз заявил о том, что украинцы и россияне – “братские народы”.

– До XI, XII, XII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате “полонизации” та часть украинцев, которая жила под властью Речи Посполитой, только в XVI веке появились языковые различия, – сказал в интервью Путин.

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Он также назвал жителей Украины украинцами (ударение на первое А).

Президент РФ придумал очередной миф о том, что “так называли людей, которые жили на рубежах российского государства”.

Путин добавил, что у нужно уважать чувство национального самосознания, которое возникло у граждан Украины.

Глава России вспомнил и о церковном вопросе в отношениях с Украиной. Он считает, что Украинская православная церковь Московского патриархата была полностью самостоятельной.

К слову, на сегодняшний день не планируется встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео: ТАСС