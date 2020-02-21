Тестирование вакцины против коронавируса в Китае начнут не раньше апреля

Начать клинические испытания вакцины от коронавируса Covid-19 в Китае смогут только через два месяца.
По словам заместителя министра науки и техники Китая Сюй Наньпина, ее должны подать на клинические исследования не ранее последней декады апреля.
Известно, что количество больных новым типом коронавируса в Китае возросло до 75,4 тыс. человек, хотя новых случаев заболевания фиксируют значительно меньше, чем несколько недель назад.
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Вспышка нового типа коронавируса началась в конце декабря 2019 года. Основным очагом заболевания остается китайская провинция Хубэй.
Случаи заражения инфекцией продолжают фиксировать и за пределами Китая. Известно о 26 странах мира, в которых были случаи заболевания новым типом коронавируса.
В Украине пока не зарегистрировали ни одного больного коронавирусом Covid-19.
30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Впоследствии инфекции дали название Covid-19.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения разрабатывает четыре вакцины против коронавируса. Их планируют начать тестировать на людях через три-четыре месяца.