Тестирование вакцины против коронавируса в Китае начнут не раньше апреля

Начать клинические испытания вакцины от коронавируса Covid-19 в Китае смогут только через два месяца.

По словам заместителя министра науки и техники Китая Сюй Наньпина, ее должны подать на клинические исследования не ранее последней декады апреля.

Известно, что количество больных новым типом коронавируса в Китае возросло до 75,4 тыс. человек, хотя новых случаев заболевания фиксируют значительно меньше, чем несколько недель назад.

Читайте: Коронавирус в Украине: эксперты оценили риск вспышки эпидемии

Вспышка нового типа коронавируса началась в конце декабря 2019 года. Основным очагом заболевания остается китайская провинция Хубэй.

Случаи заражения инфекцией продолжают фиксировать и за пределами Китая. Известно о 26 странах мира, в которых были случаи заболевания новым типом коронавируса.

В Украине пока не зарегистрировали ни одного больного коронавирусом Covid-19.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Впоследствии инфекции дали название Covid-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения разрабатывает четыре вакцины против коронавируса. Их планируют начать тестировать на людях через три-четыре месяца.