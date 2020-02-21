21 февраля в Израиле зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Женщина возвращалась домой с круизного лайнера Diamond Princess. Результаты обследования подтвердили заражение коронавирусом.

Она была одной из 11 граждан Израиля, которым разрешили уехать домой 20 февраля.

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Сейчас инфицированная женщина находится в изоляции в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере.

Остальных пассажиров с Diamond Princess поместили в карантин.

В общем в японских больницах находится четыре гражданина Израиля с коронавирусом.

К слову, 20 февраля от коронавируса умерли двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

Источник: Israel National News