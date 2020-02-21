За сутки в Китае почти 900 человек заболели коронавирусом

За прошедшие сутки было подтверждено 899 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 на территории Китая. Таким образом количество заболевших новым типом коронавируса в стране возросло до 75,4 тыс. человек.

Кроме того, в стране зафиксировали 118 смертей от пневмонии, вызванной коронавирусом. В Китае от заболевания скончались 2 236 человек.

Вылечиться от инфекции удалось 18,2 тыс. пациентов, их выписали из больниц.

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После начала вспышки коронавируса в конце 2019 года случаи заболевания были выявлены в 26 странах мира, а круизный лайнер Diamond Princess даже переводили на карантин в связи с распространением инфекции.

Пассажиры лайнера уже начали сходить на берег и отправились в родные страны. Однако у большинства граждан США, которые обследовались в Медицинском центре Университета Небраски, нашли коронавирус даже после карантина на корабле.

Тесты подтвердили наличие заболевания у 11 из 13 американцев.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в конце 2019 года. Центром распространения заболевания является китайская провинция Хубэй.

Оно передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Впоследствии инфекции дали название Covid-19.

К слову, двое украинцев с лайнера Diamond Princess полностью выздоровели от коронавируса, который был обнаружен у них ранее.

Источник: Комитет по здравоохранению КНР