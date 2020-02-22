В Южной Корее резко возросло число зараженных коронавирусом из-за религиозной секты

В Южной Корее число зараженных коронавирусом возросло почти вдвое. За сутки оно увеличилось до 346 человек.

22 февраля было зарегистрировано 142 новых случая заражения коронавирусом.

Около половины всех случаев связаны с религиозной группой, которая находится в городе Тэгу.

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Предварительно, источником заражения коронавирусом в городе стала 61-летняя женщина. Она могла передать инфекцию десяткам или сотням последователей секты Синчхонджи.

Напомним, 21 января был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Южной Корее. Тогда госпитализировали женщину, приехавшую из китайского города Ухань, в котором началось распространение вируса.