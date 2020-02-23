Из-за коронавируса Armani проведет показ в Милане без зрителей

Последние дни Недели моды в Милане пройдут без зрителей из-за усиления коронавируса в регионе.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте сообщил, что уже подтверждено 58 случаев, а вспышка зафиксирована именно недалеко от Милана.

В связи с этим дизайнер Джорджио Армани, шоу которого закрывает Неделю моды 23 февраля, решил провести его в пустом зале.

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Бренд не хочет рисковать здоровьем и безопасностью своих гостей во время прибывания в людном месте, поэтому модели будут дефилировать без гостей.

Напомним, коронавирусом COVID-2019 в Италии заразились 132 человека, 54 из них госпитализированы, 26 находятся в реанимации. Два человека умерли, один полностью выздоровел.

Источник: Vogue