Коронавирусом COVID-2019 в Италии заразились 113 человек, с утра подтвердили 34 новых случая. Два человека умерли, один полностью выздоровел.

Власти страны накануне объявили о чрезвычайных мерах в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, где живут около 50 тыс. человек.

Закрыты школы, магазины и музеи, госучреждения работают в ограниченном режиме.

Жителям этих регионов запретили въезжать за пределы свои городов.

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Также туда закрыт въезд, для этого устанавливают контрольно-пропускные пункты.

За нарушение карантинных мер грозит штраф и арест до трех месяцев.

Напомним, 22 февраля в Италии от коронавируса погиб 78-летний мужчина, который попал в больницу 10 дней назад.

Источник: BNO News