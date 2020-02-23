Коронавирусом COVID-2019 в Италии заразились 113 человек, с утра подтвердили 34 новых случая. Два человека умерли, один полностью выздоровел.
Власти страны накануне объявили о чрезвычайных мерах в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, где живут около 50 тыс. человек.
Закрыты школы, магазины и музеи, госучреждения работают в ограниченном режиме.
Жителям этих регионов запретили въезжать за пределы свои городов.
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Также туда закрыт въезд, для этого устанавливают контрольно-пропускные пункты.
За нарушение карантинных мер грозит штраф и арест до трех месяцев.
Напомним, 22 февраля в Италии от коронавируса погиб 78-летний мужчина, который попал в больницу 10 дней назад.
Источник: BNO News
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