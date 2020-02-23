Трамп хочет примирения между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет примирения Украины и России и сказал, что такое согласие между государствами станет “замечательным для всего мира”.
Перед вылетом в Индию журналисты спросили мнение Трампа относительно украинской-российских отношений.
– Я бы хотел, чтобы они помирились между собой, это было бы очень хорошо для всего мира. Если бы Украина и Россия смогли договориться и найти общий язык друг с другом, это было бы очень хорошо, – отметил Трамп.
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К слову, Дональд Трамп отреагировал на провал дела об импичменте шутливым видео, на котором он остается на посту президента США десятилетиями.
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