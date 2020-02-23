В Калифорнии из-за атаки пчел перекрыли улицу

В Калифорнии рой из 40 тыс. африканизированных пчел “оккупировали” улицу, из-за чего власти города Пасадены перекрыли весь отрезок дороги.

Несколько человек были госпитализированы после того как их покусали пчелы, жившие в водосточной трубе местного отеля. После атаки пчел на место прибыли полицейские и пожарные, вследствие чего в больнице оказались двое офицеров полиции, двое пожарных и один гражданский.

Полицейские и пожарные сначала пытались утихомирить пчел с помощью дыма, но затем насекомые стали более агрессивными, поэтому специалистам пришлось убить рой пеной для тушения.

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Африканизированные пчелы – это гибридно созданный вид, который вывели в результате скрещивания африканских и европейских пчел.

В результате ошибки ученых, пчелы сбежали из лаборатории и осели в дикой природе, после чего начали успешное розможення.

Из-за привычки агрессивно защищать свои гнезда они получили название пчелы-убийцы.

Напомним, пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам ответить на вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых.