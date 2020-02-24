Аэропорты приостанавливают работу: Канарские острова накрыла мощная песчаная буря

На Канары обрушились сильные порывы ветра максимальной скоростью 120 километров в час, которые принесли большое количество пыли из Африки.

Ожидается, что после двух дней ветра, песка и огня все исчезнет, ​​хотя ветер не успокоят пожара, о которых также объявили на архипелаге.

#IFTasarte imágenes nocturnas, el fuego se salta la pista pic.twitter.com/rzvZ1KKxKO — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) February 24, 2020

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Острова Ла Грасиоза, Фуэртевентура и Лансароте были первыми, кто ощутил на себе влияние порывов ветра, превышающие 90 километров в час, но самые большие инциденты были зарегистрированы на Гран-Канария и Тенерифе.

Три аэропорта на испанских Канарах уже приостановили работу из-за пыли от африканских песчаных бурь.

Правительство острова сохраняет тревожную ситуацию.

Ранее на Канарских островах из-за бушующих лесных пожаров эвакуировали более одной тысячи человек.

Источник: El Pais