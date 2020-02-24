Консульство Украины в Милане приостанавливает обслуживание граждан из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса Covid-19 Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов.

Прием граждан будет восстановлено после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии о чем своевременно сообщат.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, как, к примеру, потеря документов, подтвержденная необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест, консульство просит обращаться на горячую линию по телефону +39 348 725 4038 или писать на электронную почту [email protected]

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В консульстве также обратились к гражданам с просьбой придерживаться общих рекомендаций противовирусной безопасности, опубликованных на сайте МИД Украины.

Напомним, в Италии количество больных коронавирусом резко выросло до 224 человек. Больше всего случаев зафиксировали в Ломбардии – 172, Венето – 27, Эмилии Романьи – 18, Пьемонте – 4, Лацио – 3.